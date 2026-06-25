Cisowianka pozywa Skarb Państwa. Woda: 23% VAT, a COLA: 5%
Producent wody Cisowianka (Nałęczów Zdrój) złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa i zawiadomił Komisję Europejską w sprawie absurdów w polskim systemie podatkowym. Podczas gdy państwo promuje zdrowy tryb życia, czysta woda butelkowana jest obłożona najwyższą stawką 23% VAT, a niektóre napoje z soFXMAG
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Komentarze (59)
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Podatek na elektronikę, smartfony? Może nie korzystasz z wierszy Jasia, ALE MÓGŁBYŚ!
cola ma 23% tak samo jak i woda
auto wprowadza celowo w błąd
Spóźnili się z tym pozwem, bo w lipcu wchodzi nowelizacja przepisów podnosząca VAT na 23% dla większości napojów bezalkoholowych oraz energetyków zwierających min. 20% soku.
Edit a mogliby być zachodnim korpo, to by było 5%.
Coś ci się pomyliło. Stawkę VAT 5% mają napoje, które zawierają w składzie minimum 20% soku.
Napoje nie spełniające tego warunku mają stawkę 23%.
To czy producent jest zachodnim korpo nie ma znaczenia.
Ale widać że im się d--a pali i sprzedaż siadła mocno po wprowadzeniu systemu kaucyjnego jak już się za takie coś chwytają. Jakoś wcześniej im to nie przeszkadzało.