Zarzuty dla piosenkarki Doroty R. i jej męża
Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pdarino
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Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pdarino
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Komentarze (71)
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@armiakrolewska: biorąc pod uwagę że jest piękna, bogata i znana - odpowiedź brzmi NIE.
@ZawzietyRobaczek: jeszcze nic nie wiadomo
zero zdziwienia gdy nie poniesie konsekwencji które musiałby ponieść szarak
@Sagittus: boże jaki bezbecki pseudonim, już serio nie można sie p-------ć o nic do gościa że takie grażynacore teksty wymyślacie ? xD ciekawe jak wyglądał tok myśłowy osoby która to wymyślała