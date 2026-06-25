W lipcu kolejne podwyżki dla lekarzy.
Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podała szczegóły rekomendacji dot. podwyżek płac dla lekarzy i pozostałych pracowników medycznych (otrzymują je od lipca). W sumie potrzeba na nie 4,5 mld zł w skali półrocza.the_last_tomato_in_the_world
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Komentarze (14)
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https://www.gov.pl/web/zdrowie/ustawa-o-minimalnym-wynagrodzeniu-to-historyczny-krok-w-ochronie-zdrowia
Lekarze mają na te podwyżki wyebongo, bo ich w 99% nie dotyczą.
Ale rozumiem ze połączenie "podwyzki" i "sluzba zdrowia" fajnie, populistycznie sie skleja ostatnimi czasy