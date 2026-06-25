My jak zawsze w czołówce światowej.
Polska na czele krajów z największą ceną za "wypożyczenie" sobie GTA VI.
My jak zawsze w czołówce światowej.Pierdyliard
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My jak zawsze w czołówce światowej.Pierdyliard
My jak zawsze w czołówce światowej.
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Komentarze (67)
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Polska ma 23% VAT na gry cyfrowe. Niemcy 19%, Luksemburg 17%. To już na starcie robisz więcej kasy fiskusowi od każdej kopii. Żaden developer tego nie wymyślił, to Sejm uchwalił i tyle.
Ale to dopiero pierwsza warstwa bólu.
Valve w październiku 2022, kiedy złoty był w rozsypce, ustawił przelicznik kursowy dla Steama i od tej pory go nie ruszał. Obiecywali "coroczne przeglądy". Mijają już 4
Jak ktoś chce na takie głupoty wydawać pieniądze - jego sprawa.
Mądry człowiek zagłosuje portfelem i nie kupi.
Zakop, spam.
Zapraszam po więcej porad finansowych.