Ordynarnie skopiowalem z claude AI, ale wczesniej sobie przeczytalem



Polska ma 23% VAT na gry cyfrowe. Niemcy 19%, Luksemburg 17%. To już na starcie robisz więcej kasy fiskusowi od każdej kopii. Żaden developer tego nie wymyślił, to Sejm uchwalił i tyle.



Ale to dopiero pierwsza warstwa bólu.

Valve w październiku 2022, kiedy złoty był w rozsypce, ustawił przelicznik kursowy dla Steama i od tej pory go nie ruszał. Obiecywali "coroczne przeglądy". Mijają już 4 Pokaż całość