Czas pracy kierowców vs czas pracy lekarza
Dlaczego kierowcy maja limity czasu pracy dziennej (9 godzin, 2 razy 4.5 h z przerwą 45 min), tygodniowej i miesiecznej a lekarz moze robić po 96 godzin ciągiem? Kto z was chce lobbowac za wprowadzeniem limitu czasu pracy lekarza? Kto wykonuje bardziej odpowiedzialna prace? Kierowca czy lekarz?xpear
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Komentarze (68)
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@RomanKarburator: Lekarze to grupa zawodowa Schrödingera:
- na kilku dyżurach jednocześnie,
- kilka ról zawodowych jednocześnie: lekarz, ordynator, dyrektor, ekspert big pharmy, doradca ministerstwa albo urzędu, radny.
- jeśli płacić to dużo (bo lekarzy mało), ale jeśli kształcić to mało (bo
Żeby mogli pobierać kasę za dyżury w dwóch szpitalach w tym samym czasie? ( ͡º ͜ʖ͡º)
96h to pan doktór robi w jeden dzień w 5 szpitalach, to się nazywa kompresja czasu
https://m.youtube.com/watch?v=6ulvIDQU-oI
dr Van Damme