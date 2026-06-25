Od początku wiadomo że to nie system dla ludzi, tylko dla krętaczy co to wdrożyli, zebrali hajs do kieszeni, a reszta w rękach podwykonawców: firm od utylizacji, pracowników marketów, serwisantów. Jak robie zakupy w biedronce przed robotą o 8 to już stoją grzecznie ustawieni kloszardzi z 1-2 workami butelek tylko po to by chłop przed nimi po wrzuceniu 12 worków powiedział: "pełny" i odszedł. Codziennie już widzę jak sąsiadka wchodzi do altany Pokaż całość