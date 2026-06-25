Butelkomaty wiecznie pełne lub zepsute, a idą wakacje.
System kaucyjny czeka test, jakiego jeszcze nie było. Chodzi zarówno o wydolność automatów przyjmujących opakowania, operatora systemu, jak i obsługę urządzeń, które już teraz często są wyłączone z użytku przez to, że bywają uszkodzone lub przepełnione. Co stanie się w wakacje, gdy konsumpcja napojóFXMAG
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Komentarze (109)
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Kaucja za niezwrócone butelki zostaje w kieszeni operatora. Operator systemu zarobi jeszcze więcej ( ͡º ͜ʖ͡º)
Ktoś, kto to wylobbował (czytaj; dał łapówkę) wiedział, co robi.
@PowiatowyBanan: Pudrowanie gówna nie sprawi, że będzie ładniej pachniało.
Po ch### to wprowadzali to g---o? 20 lat temu w Niemczech to może miało sens jak człowiek ręcznie sortował śmieci, ale obecnie?
System nowoczesnych sortowni potrafi wyłapać o wiele więcej plastiku ze śmieci niż to EU przewiduje.
@mco111: przecież w najbliższych wyborach to banda odpowiedzialna za system kaucyjny wróci do władzy
@siepan: To prawda, tyle że to jak powiedzieć że i maluch to auto i F1 to auto. PIS zostawił troszkę inną ustawę m.in. 10gr za opakowanie a nie 50gr. To obecny rząd podrasował zapisy sprawiając, że biznes na nieprzyjmowaniu plastikowych opakowań z powrotem
1. Kolejka do butelkomatu - jest.
2. Umęczona pracownica z worami butli - jest.
3. Padnięty menel z puszką w łapie, którą pewnie kupił za znalezione butelki - oczywiście, że jest. xD