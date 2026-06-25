Autor znaleziska nie odróżnia sprzedaży od rejestracji. W artykule wyraźnie mowa o rejestracjach, a w tytule znaleziska wyczarował sprzedaż. Prawda jest taka, że NaszEauto wyczyściło w I kwartale salony z elektryków, zostały na stanie albo niepopularne auta, albo niespełniające warunków programu (np. demo). Jeśli ktoś kupował elektryka w kwietniu czy maju, to jak dobrze pójdzie to zarejestruje go w październiku, a nie w maju. Problem jest głównie podażowy plus efekt bazy (wyższa Pokaż całość