Polacy wolą hybrydy od elektryków.. Sprzedaż elektryków w Polsce runęła o 28,5%
Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego nie pozostawiają złudzeń. W maju 2026 roku liczba zarejestrowanych elektryków spadła w Polsce o 28,5% r/r, a ich udział w rynku skurczył się do zaledwie 4%. Powód? Głównie brak rządowych dopłat po zakończeniu programu NaszEauto. W tym samym czasie wFXMAG
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Komentarze (158)
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Jeśli jeździsz głównie w trasach - hybryda nie ma sensu, zwróci się po 90 latach, jak ekologiczne drzwi garażowe.
Czemu elektryków nie kupują? Bo gdzie mają je ładować, pod blokiem?
Oczywiście z czasem i pod blokami będzie można ładować, ale na razie hybryda
@kwanty: tylko jakieś 40% populacji kraju, faktycznie mała grupka niewarta uwagi.
Podobnie jak to, że sprzedaż spalinowek maleje od lat a elektryków rośnie z dynamiką dwucyfrową, bo są coraz bardziej ekonomiczne :)
Oczywiście zakop
Aut z silnikiem spalinowym we wszystkich krajach wspólnoty zarejestrowano 1 065 071 od początku 2026 roku do końca maja. Udział w rynku aut benzynowych zmniejszył się do 22,4% z 28,5% notowanego w maju 2025 roku. W przypadku aut
Polacy woleliby normalne spalinówki, ale producenci dodają hybrydę ze względu na ekologię, wymagania dot. emisji. Taka drobna manipulacja w tytule, bo czystych spalinówek jest po prostu coraz mniej w ofercie. Ja na ten przykład wolałbym dieselka, ale kupno jest już praktycznie niemożliwe.
@muak47: moja Corolla 1,8 hybryda paliła 5-5,5l/100km, wróciłem do zwykłej benzyny i pali 6l/100km. Jak ktoś robi tylko miasto i częsty start/stop to ok, ale jakaś mała trasa i oszczędność niewielka, a różnica w cenie zakupu znaczna.
Wniosek że się nie opłaca jest błędny - każdy próbował przyspieszyć zakup więc brakło kupujących po zakończeniu dopłat
Jak kupisz nowe auta to nie czekasz pól roku żeby je zarejestrować bo nikt nie kupuje nowego auta po to żeby stało.