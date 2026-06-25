Half-Life 2 w pełni grywalny w przeglądarce internetowej.
Udostępniono publicznie w pełni grywalną, przeglądarkową wersję Half-Life 2. Nie trzeba niczego pobierać - wystarczy wejść na stronę i zacząć grać. Ten port został stworzony przez Slqnt i 98006. Co ciekawe zajęło im to zaledwie trzy miesiące.z0mb1e
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Komentarze (21)
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>nie trzeba niczego pobierać
>look inside
>"Downloading map..."
- ściągasz tekstury i w chooy gówna które waży gigabajty
- dostajesz "narzut przeglądarkowy" bo przecież to nie ma prawa być tak samo efektywne jak binarka
I po co? żeby nie instalować binarki?
To ma sens w przypadku prostych małych gierek, dla HL2 to moim zdaniem przerost formy nad treścią.