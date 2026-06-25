Przecież to kwalifikuje się jako niezłożenie oświadczenia majątkowego lub przynajmniej złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego.

Szlaczek to nie słowo. W szkole podstawowej uczą pisać, więc jeśli szlaczek bez angażowania wybitnych specjalistów grafologów nie da się dopasować do konkretnych liter których typ uczony był w szkole podstawowej to znaczy, że gość nabazgrał szlaczek, a nie litery.



Może by tak nie organizować ogólnopolskiej akcji wręczania lekarzom elementarza i zeszytu do ćwiczeń pisania? ( ͡ ° Pokaż całość