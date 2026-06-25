Nieczytelnie wypełnione oświadczenia majątkowe niektórych lekarzy
Uwaga, protip dla radnych-lekarzy skłądających deklaracje majątkowe. przykłądy deklaracji pisanych pismem "lekarskim" poniżej #PokażLekarzuCoMaszWGarażutomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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A zapierd*l przy tym taki, że no naprawdę nie ma kiedy tych ludzi leczyć ( ͡º ͜ʖ͡º)
Szlaczek to nie słowo. W szkole podstawowej uczą pisać, więc jeśli szlaczek bez angażowania wybitnych specjalistów grafologów nie da się dopasować do konkretnych liter których typ uczony był w szkole podstawowej to znaczy, że gość nabazgrał szlaczek, a nie litery.
Może by tak nie organizować ogólnopolskiej akcji wręczania lekarzom elementarza i zeszytu do ćwiczeń pisania? ( ͡°
To o wiele szerszy proceder.
Tak naprawdę w dzisiejszych czasach wszystko powinno być wypełniane cyfrowo, żeby było jak najbardziej czytelne. Jedyne co człowiek powinien zrobić, to dać podpis pod tym i tyle.
Nic.