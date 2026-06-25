Szef kąpieliska Heidebad w Halle podjął decyzję o nie wpuszczaniu osób nie znających języka.
Komentarze (37)
najlepsze
Ludzie mają dość "incydentów". Co w tym dziwnego?
Sami sobie winni. A kto gadał inaczej to łolaboga f-----m
@herszt_plemienia_Hui: oni mieli taki sam wpływ na to, jak Polacy-tzn. żaden. W obu krajach zadecydowali o tym przedsiębiorcy
My w Polsce możemy żądać wypowiedzenia "Grzegorz Brzęczyszczykiewicz".
Mądrego to i dobrze posłuchać.
już widzę tę kontrolę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@lktr1: zapytaj dziadków czy dobrze im sie ten gest kojarzy