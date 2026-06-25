Afera wokół GTA 6 - Zamiast pudełek z grą; będzie kod do gry
Zamówienia przedpremierowe GTA 6 wystartowały, ale gracze i inwestorzy mają zdecydowanie mieszane uczucia. Rockstar Games, zamiast tradycyjnego święta dla fanów, wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi, które uderzyło rykoszetem w rynki finansowe. Decyzja o dystrybucji fizycznych wydań Grand Theft Auto 6FXMAG
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Komentarze (76)
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@PepikPL: Może dla tego, że to nie jest absolutnie żadna edycja kolekcjonerska xD Ultimate i edycja kolekcjonerska to 2 rożne rzeczy, edycji kolekcjonerskiej póki co przynajmniej nie ma.
Prawda?
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Nie ma plyty? Pirate bay albo nie kupuje.
... Wliczajac muzyke i filmy
+ robie kopie zapasowe (w miare mozliwosci) tego co mam
@lewoprawo: Nie zgodzę się. Tak naprawdę te ''metody ruchania klientów'' jak to nazwałeś to nie jest absolutnie nic nowego. Jeśli chodzi o Ultimate edition to takie coś miałeś już 10 lat temu na przykład w Hitmanach tych nowszych gdzie tam musiałeś coś dokupić żeby mieć dodatkowe misje
Więc tak naprawdę brak fizycznych nosników to dopiero poczatek bo jeszcze mogą dojść mikrotransakcje (nawet jesli to gra singleplayer za pełną cene) czy też wycinanie contentu i sprzedawanie jako DLC, albo wisienka na torcie, wymuszanie ideologii DEI.
najpierw z pudełek znikł książeczki i mapki xd