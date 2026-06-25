Mer Lwowa oszukał polską firmę.Miał czelność zjawić się w Gdańsku na konferencji
Mer Lwowa Andrij Sadowy oszukał polską firmę Control Process na 40 mln euro. 95 proc. inwestycji było gotowe i mimo wyroków sądów arbitrażowych firma została zablokowana. Teraz przybył do Polski na zaproszenie Donalda Tuska i ma czelność po tym wszystkim pokazywać się w Gdańsku.Makavlani
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
To stary cwaniaczek. Kacyk lokalny. Ma do dyspozycji m.in. holding TRK Lux, który większościowo należy do jego żony a ma m.in. telewizję, radio i portale internetowe.
Niestety w Ukrainie wyborców nie rażą biznesmeni u władzy. Kolejnym przykładem były prezydent Poroszenko. "Przypadkowo" obaj uderzają w tony nacjonalistyczne.
Będzie jak z reparacjami od niemiec za zbrodnie 2 wś. Zaraz tusek zaproponuje, że sami weźmiemy kredyt i spłacimy naszą firmę (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
https://biznes.interia.pl/polityka/news-elzbieta-bienkowska-z-posada-w-ukrainie-zdecydowal-konkurs,nId,22429108
Nowak robił wałki na autostradach to ta się wzięła za kolej
Niech jakiś ekspert mi to wytłumaczy. Pamiętam czasy kiedy mieliśmy odbudowywać Irak i Afganistan, miały płynąć miliony monet. Na koniec zaśpiewaliśmy Polacy nic się nie stało bo odbyt bolał nas bardzo
Andrij Sadowy : "My nie wiemy doskonale, jak to było 50 czy 100 lat temu, bo często ta historia była przekręcona i Rosja zrobiła wszystko, żeby nie było informacji na 100 proc. - przekonywał Sadowy. Zdaniem mera Lwowa władze Polski i Ukrainy muszą dziś patrzeć w przyszłość i "to nie jest czas na to, żeby prezydent Polski robił takie statementy"."
No dobrze, zobaczymy co tam ustalą mądrego.
Akurat tu działa zwykła pragmatyka transakcyjna. Moralność nie działa. Nie działa biznes oparty o wiarę w dobre zamiary, o honor czy normy niepisane. Działa biznes oparty o