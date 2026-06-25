Ostatnio bronił Żełenskiego.

Andrij Sadowy : "My nie wiemy doskonale, jak to było 50 czy 100 lat temu, bo często ta historia była przekręcona i Rosja zrobiła wszystko, żeby nie było informacji na 100 proc. - przekonywał Sadowy. Zdaniem mera Lwowa władze Polski i Ukrainy muszą dziś patrzeć w przyszłość i "to nie jest czas na to, żeby prezydent Polski robił takie statementy"."



No dobrze, zobaczymy co tam ustalą mądrego.