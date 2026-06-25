Będziemy zdy--ać w kolejkach? Rząd tnie kierunki lekarskie!
To nie żart. Ministerstwo Zdrowia wyhamowuje tempo rozwoju studiów lekarskich. Resort nie planuje już ani dalszego zwiększania liczby miejsc, ani nowych kierunków. W kolejnych latach limity mogą nawet zacząć spadać. "Nie ma potrzeby". Czy przyjdzie nam zdy--ać w kolejkach do lekarzy milionerów?Z_dupy_strzelec
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Komentarze (78)
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nie odrywa się świni od koryta.
"Rząd tnie kierunki lekarskie! "
W artykule jest:
"Choć limit przyjęć w nowym roku akademickim ma pozostać na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, resort nie planuje już ani dalszego zwiększania liczby miejsc, ani nowych kierunków lekarskich."
"Z ustaleń Rynku Zdrowia wynika bowiem, że resort będzie raczej skłaniał się ku jego obniżaniu w kolejnych latach, niż podnoszeniu."
Degeneracja. Nihil novi w kraju nadwiślańskim.
Jeśli już mieć kogoś w odwodzie, to raczej nadmiarowego lekarza lub analityka medycznego, a nie kogoś po europeistyce.
Cisnąć
- nierówny wiek emerytalny
- wypłacalność emerytur
- duże kolejki w służbie zdrowia
Zdjęcie Pani J. Grendy:
¯\(ツ)/¯
Wczoraj był jeden wykop, w którym jeden pan doktor wyjaśnił o co chodzi: "My zapłacimy za te etaty. Nie będzie płacy 200 tys., tylko 10 osób dostanie 20 tys. Koszt dla państwa będzie ten sam, a pacjent dostanie paradoksalnie mniej" - stwierdził prof. Tadeusz Zielonka.