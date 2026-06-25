Zamiast ekologii wybrali węgiel. Brutalna prawda o programie Czyste Powietrze
Katastrofalne dane dotyczące flagowego programu Czyste Powietrze. Choć Ministerstwo Klimatu z Pauliną Hennig-Kloską na czele wciąż mówi o wielkim sukcesie, statystyki Polskiego Alarmu Smogowego i branży OZE pokazują brutalną prawdę: zainteresowanie programem drastycznie spadło, a Polacy zamiast poFXMAG
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Komentarze (16)
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Wiadomo, ta pani to szczyt niekompetencji.
Cieszyłem się z poukładanych zapasów, gdy jelenie płacili majątek za prąd albo tysiące złotych za tonę peletu.
@milo1000: A ile zaplaciles za pompe?
@milo1000: Jak masz domek 80m2 to pewno tyle zapłaciłeś.
Chyba, że jak mój sąsiad - dwie palety brykietu przeleciały przez kominek - ale ma niski rachunek za pompę.
Ostentacyjnie szczere.