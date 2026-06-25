A idź pan w ch*j z tym programem, okna 3 szyby z normą, jeżeli sam zamontujesz to źle, drzwi wejsciowe z normą, 2 razy droższe niż zwykłe, dociepl dachu włóknina 40cm bo tak wychodzi 7000zl , no i docieplenie sciany styropianem 15cm!, a nie daj Boże jeżeli szacowana powierzchnia docieplenia różni się od zużytego materiału o 10% wtedy doopa a nie pieniądze się dostanie.