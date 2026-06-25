Koniec pracy w upale? Nowe limity temperatur
Projekt ustawy zakłada maksymalną temperaturę 35 st. C w pomieszczeniach pracy oraz 32 st. przy ciężkiej pracy na zewnątrz. Już po przekroczeniu 28 st. w pomieszczeniu albo 25 st. przy pracy fizycznej pracodawca ma stosować działania ochronne. Jak obstawiacie, to będzie martwy przepis?zwyklychlopakszary
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Komentarze (78)
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tylko wiele osób jest w finansowej dupie bez poduszki. Ich nie stać na miesiące jak nie lata procesowania się z jakimś januszem, no chyba że jesteś z TOP-5 i zaraz po tym jak Cie wyjebią znajdziesz nową pracę.
Nie bez powodu PIP jest 10 razy mniejszy od niepotrzebnych nikomu PUP-ów, to urząd wydmuszka który ma pozorować że państwo działa, a nie działać.
Bardziej mnie interesuje skąd nagle wysyp artykułów straszących tym 1 stycznia 2027, bo śledzę temat tego g---o-rozporządzenia i od polowy 2025 (!) roku nie ma żadnych odnotowanych postępów w RCL.
Wtedy też ci debile z MRPiPS, po "konsultacjach" z przedstawicielami pracodawców ustalili nowy termin wprowadzenia przepisu na styczeń 2027, na który powołują się