Kolejny bubel prawny, ale czego wymagać, skoro od lat ministrami PRACY są baby, które o pracy nie mają pojęcia.



Bardziej mnie interesuje skąd nagle wysyp artykułów straszących tym 1 stycznia 2027, bo śledzę temat tego g---o-rozporządzenia i od polowy 2025 (!) roku nie ma żadnych odnotowanych postępów w RCL.



Wtedy też ci debile z MRPiPS, po "konsultacjach" z przedstawicielami pracodawców ustalili nowy termin wprowadzenia przepisu na styczeń 2027, na który powołują się Pokaż całość