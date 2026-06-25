Ehh, w czym problem - Lubiński to jest lekarz medycyny pracy. Badanie przy pracy biurowej to jest ca 150 zł, inne do nawet 500. W Polsce jest 14 mln pracowników a 2 tysiące lekarzy medycyny pracy. Więc jeśli jakaś przychodnia ma liczne umowy z pracodawcami to jest w stanie nagonić takiemu lekarzowi parę tysięcy pacjentów rocznie. On zdaje się nie pracuje w szpitalu, rozumiem, że teraz się podniecamy kwotami?