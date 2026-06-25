Dolnośląski lekarz zarobił 861 tys. zł w rok
Mirosław Lubiński - lekarz, radny sejmiku dolnośląskiego. Przychod z działalności lekarskiej: 861,247.43 PLNtomasztomasz1234
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Mirosław Lubiński - lekarz, radny sejmiku dolnośląskiego. Przychod z działalności lekarskiej: 861,247.43 PLNtomasztomasz1234
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Komentarze (22)
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Pamiętam swoje prywatne wizyty u psychiatry, rozliczanie normalne gotówką, ale nie widziałem nigdzie kasy fiskalnej ( ͡° ͜ʖ ͡°)