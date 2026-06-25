Obcokrajowiec nagabuje dzieci pod szkołą na poznańskim Grunwaldzie
Obcokrajowiec nagabuje dzieci pod szkołą na poznańskim Grunwaldzie, rozdaje cukierkibin-bash
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Obcokrajowiec nagabuje dzieci pod szkołą na poznańskim Grunwaldzie, rozdaje cukierkibin-bash
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Komentarze (86)
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@apo: Potrafią nawet legitymować za stanie na chodniku a w przypadku odmowy ponieważ nie mieli takiej podstawy nawet areszotwać
Co to w ogóle ma być? Będą czekać aż skrzywdzi jakieś dziecko?! NATYCHMIAST DEPORTA ZA ZAKŁÓCANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO oraz nagabywanie dzieci bez zgody rodziców...
ZERO TOLERANCJI DLA PATOLOGII - NATYCHMIASTOWA DEPORTACJA z dożywotnim zakazem wjazdu do Polski
Art. 86f. [Udzielanie informacji o zagrożeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa ze strony cudzoziemca]
Art. 51. [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego]
Art. 140. [Nieobyczajny wybryk]
Art. 190a.
Jak podaje poznańska policja - chłop został przewieziony do placówki dla uchodźców, skąd zostanie deportowany do swojego kraju ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Całej Europie?... Nie! Jedna jedyna osada, zamieszkała przez nieugiętych Polaków wciąż stawia opór najeźdzcom i uprzykrza życie legionom afrykańskim.
Faktycznie, to by dopiero coś zmieniło ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Poprawiłem.
Nie, żeby niegłosowanie wiele zmieniało, ale człowiek ma czyste ręce.