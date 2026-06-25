"Rozdaje dzieciom cukierki i nie przejmuje się obecnością rodziców. We wtorek został zatrzymany przez policję za awanturę w pobliskim sklepie Społem"



Co to w ogóle ma być? Będą czekać aż skrzywdzi jakieś dziecko?! NATYCHMIAST DEPORTA ZA ZAKŁÓCANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO oraz nagabywanie dzieci bez zgody rodziców...



ZERO TOLERANCJI DLA PATOLOGII - NATYCHMIASTOWA DEPORTACJA z dożywotnim zakazem wjazdu do Polski