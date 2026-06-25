Kanada wprowadza prawo umożliwiające karanie za cytowanie Biblii
ara za cytowanie Biblii w Kanadzie. Tamtejszy parlament uchwalił ustawę o zwalczaniu nienawiści zwaną C-9, która będzie kryminalizowała cytowanie Biblii m.in. na temat homoseksualizmu.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (24)
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@Cactushead: ta ustawa dotyczy nie tylko Biblii
@buasinski: który fragment jest nieprawda? Co myślisz o tym że epstein tak nienawidził Jezusa Chrystusa?
Ale sądzę ze prawicowe mariusze są tak glupie, że uwierzą iż chodzi tylko o biblię. To pasuje do ich zakutej wizji swiata
Jesteście chorzy psychicznie gaśniczaki.
@wykoppltakastronazobrazkami: jak wam nie jest wstyd. I oczywiście GEJE. Wartość najwyższa. Zdychamy jako rasa, ALE GEJE. GEJE. GEJE. GEJE. Priorytet GEJE. https://aktualnaagenda.pl/?tags=violence-against-women