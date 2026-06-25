Acha. Czyli jeśli powiesz, że trzeba kamienować jakąś grupę społeczną, to masz karę za nawoływanie do nienawiści. Ale jak zrobisz to cytując swoją świętą księgę to masz być usprawiedliwiony? Jak znajdę w jakiejś książce, że trzeba palić kościoły to mogę się podpierać tym, że to tylko cytat?