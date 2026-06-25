Ukraińska historyczka o współpracy Ukrainy z Nazistami w trakcie II WŚ
Wywiad z Ukrainką, która zna prawdziwą historię Ukrainy z czasu II Wojny Światowej i nie boi się o niej mówić.Szabla
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Wywiad z Ukrainką, która zna prawdziwą historię Ukrainy z czasu II Wojny Światowej i nie boi się o niej mówić.Szabla
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Komentarze (23)
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bo jednym i drugim naziści obiecywali pewną autonomię i traktowali ich lepiej niż wcześniejsi okupanci, sowieci
Z X. Na początku myślałem, że to jakaś manipulacja czy fejk ale po X lata sporo zdjęć członków tej jednostki i nikt tego wprost nie zdemontował.