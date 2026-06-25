Gdyby Polacy lepiej znali historię własnego kraju i zbrodni w Powstaniu Warszawskim, tego typu zdjęcia wywołałyby większy skandal niż jakakolwiek dyskusja o banderowcach. Bo o ile Wołyń i UPA można jakoś pokrętnie usprawiedliwiać walką o niepodległość, o tyle kultu brygady Dirlewangera zwyczajnie nie da się obronić niczym.