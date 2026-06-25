Izrael traci poparcie w USA i miliony dolarów na próby zmiany trendu
Kampanie finansowane przez rząd Izraela, mające na celu wywarcie wpływu na chrześcijańskich konserwatystów, obecnie próbują usprawiedliwić głęboko niepopularną wojnę z Iranem. W Polsce też to widaćzwora
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Komentarze (22)
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Niczym rosyjska 3dniowa operacja specjalna ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Obecnie to Iran trzyma USA za jaja i to przy dupie.
Wy swojego ukrzyżowaliście byle by tylko zachować wpływy i dzięki temu powstało chrześcijaństwo, więc uważajcie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jedyni co nie są umoczeni to "demokratyczni socjakisci" ale ci poza Nowym Jorkiem to szans nigdzie nie mają. Od kilkudziesięciu lat się każdemu amerykańcowi wtłacza do głowy że państwowe to złe a jakikolwiek przejaw socjalizmu to literalnie obozy koncentracyjne w dniu następnym.
Poza tym tam ciągle mają ustawę która literalnie zakazuje jakiekolwiek bojkotu Izraela