Zakop. CAŁA scena polityczna w US bierze kasę od Izraela. Nikogo nie interesuje co mają obywatele do powiedzenia.



Jedyni co nie są umoczeni to "demokratyczni socjakisci" ale ci poza Nowym Jorkiem to szans nigdzie nie mają. Od kilkudziesięciu lat się każdemu amerykańcowi wtłacza do głowy że państwowe to złe a jakikolwiek przejaw socjalizmu to literalnie obozy koncentracyjne w dniu następnym.



Poza tym tam ciągle mają ustawę która literalnie zakazuje jakiekolwiek bojkotu Izraela Pokaż całość