Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nieprawidłowości w rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez przedsiębiorców z branży developerskiej. Po kontroli KAS 11 przedsiębiorców wpłaciło do budżetu państwa ponad 43 mln zł zaległego podatku PIT wraz z odsetkami