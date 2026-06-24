Zakładali oddzielne spółki i nie płacili podatków. Afera w branży deweloperskiej
Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nieprawidłowości w rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez przedsiębiorców z branży developerskiej. Po kontroli KAS 11 przedsiębiorców wpłaciło do budżetu państwa ponad 43 mln zł zaległego podatku PIT wraz z odsetkamiBobito
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Komentarze (4)
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@MurdocIsGod: Tak źle, tak niedobrze. Państwo działa i nie działa równocześnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jedno z drugim ma tyle wspólnego że mógłbyś to równocześnie połączyć z chorobą amerykańską ziobry.