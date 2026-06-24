Nie dosć, że jebią nas na miliony to jeszcze się tym gnojom nie chce pomagać ludziom W NAGŁYCH PRZYPADKACH. Już nawet nie chodzi o terminy za 2 lata, kręcenie nosem jak się przyjdzie na NFZ a nie prywatnie. Nie chce się tym śmierdzącym konowałom nawet pomóc osobom, które potrzebują pomocy tu i teraz.



W głowie się nie mieści do czego i władza i my jako obywatele doprowadziliśmy, że lekarze urośli do takiego Pokaż całość