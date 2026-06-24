Kierownik SOR i pielęgniarz winni nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki...
Kierownik SOR i pielęgniarz winni nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki, ale kary nie będziepozyczdyche
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Kierownik SOR i pielęgniarz winni nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki, ale kary nie będziepozyczdyche
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Komentarze (23)
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W głowie się nie mieści do czego i władza i my jako obywatele doprowadziliśmy, że lekarze urośli do takiego
@Gleacher: kto cie j---e na miliony?
W tych wszystkich powiatowych miastach rządzi lokalny układ, więc nic dziwnego, że zapadają takie wyroki. Lokalna "elita" czyli sędziowie, prokruatorzy, radni, burmistrz i jego świta, prezes szpitala, ksiądz dziekan, etc. spotykają się na wspólnych imprezach, świadczą sobie wzajemne przysługi, więc jakby tu kogoś
@Anomalocaracid: Ale dlaczego po części zrzucasz winę na syna? On ją tam zostawił pod opieką personelu medycznego, tak że problem nie polegał na tym, że syn ją tam zostawił, tylko problemem było to, że personal medyczny szpitala miał ją kompletnie gdzieś.