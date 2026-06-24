Mogę spytać dlaczego wypłaty Z PODATKÓW mają być utajane przed podatnikami?



Jeżeli o mnie chodzi to wszelkie wypłaty budżetówki powinny być jawne. Bo to nie są prywatne pieniądze, lecz pieniądze wszystkich podatników



I żeby była jasność - nie chcę widzieć ich PITów. To co sobie zarobią poza budżetówką to ich sprawa i nikomu nic do tego. Ale to co dostają z podatków powinno być zwyczajnie jawne. Może nie "w szwedzkim stylu" - tablica ze Pokaż całość