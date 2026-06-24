Lekarze: przejrzyste zarobki to "absurd czystej wody"
Porozumienie rezydentów OZZL "Dzięki temu genialnemu planowi tworzy się absurd czystej wody: zarobki pielęgniarki, ratownika czy lekarza na kontrakcie w zwykłym szpitalu powiatowym będą publiczną telenowelą dostępną dla każdego sąsiada. W tym samym czasie cywilnoprawne eldorado menedżerów i "tomasztomasz1234
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Komentarze (26)
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Nie widza roznicy kto placi menedzerowi w prywatnej firmie a kto placi im? No nie mozna byc az tak glupim.
BTW w spolkach skarbu panstwa mamy ustawe kominowa (czy dziala to inna bajka). Tego tez nie widza?
@ragnarok-asgartus: Nie no... jak brakuje? Lekarzy jest za duzo i nalezy zmniejszyc limity :D (picrel)
No i jeszcze biedni musza papierki wypelniac :D Kazdemu po 10 asystentow dac to zmniejsza sie kolejki :D
Jeżeli o mnie chodzi to wszelkie wypłaty budżetówki powinny być jawne. Bo to nie są prywatne pieniądze, lecz pieniądze wszystkich podatników
I żeby była jasność - nie chcę widzieć ich PITów. To co sobie zarobią poza budżetówką to ich sprawa i nikomu nic do tego. Ale to co dostają z podatków powinno być zwyczajnie jawne. Może nie "w szwedzkim stylu" - tablica ze