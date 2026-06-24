ZnanyLekarz - portal z opiniami o lekarzach, moderowany przez lekarzy!
Każdy z nas widział kupowane opinie o knajpach na Mapach Google: miałkie, bez zdjęć, wystawiane przez świeże konto o pospolitym nazwisku. Czy od profesjonalnego portalu o tematyce medycznej, gdzie ludzie podejmują czasem decyzje ratujące życie, nie powinien panować trochę wyższy poziom merytoryczny?adenrno
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Można tam wkleić profil ze znanego lekarza i pokaże ci jakie są szanse, że opinie lekarza są powtarzalne a w związku z tym mogą być kupione a nie od pacjentów..