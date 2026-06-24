czemu na papierosach jest informacja ze szkoda zdrowie, to czemu na tych portalach nie ma informacji ze opinie ktore czytasz sa moderowane przez osobe ktorej to dotyczy lub osoby, ktore zna? tak samo powinno byc z google czy go work. Nasz minister cyfryzacji pewnie o tym nie pomyslal, albo mu placa za to zeby, bylo jak jest.