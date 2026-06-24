Ciąg dalszy tematu płytek gresowych w markecie budowlanym.
Dostałem pismo na 10 stron od upoważnionego przedstawiciela producenta gresu z Ukrainy. Niestety, pismo praktycznie nic nie wyjaśnia. Temat jest nadal rozwojowy, gdyż płytki nie zostały wycofane ze sprzedaży.brunoted
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Komentarze (33)
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Na przyszlosc wiadomo co robić. Bojkotowac produkty z Ukrainy.
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Oczywiście taki produkt jak
@abhagebhar: Takim problemem może być "nieuczciwa konkurencja" ( ͡° ͜ʖ ͡°). Jeśli np. krajowy producent chucha i dmucha żeby spełnić wszystkie biurokratyczne wymagania, bo urzędas tylko czeka żeby się przywalić, a spoza UE wjeżdża w tym samym czasie towar takich wymagań nie spełniający, to chyba nie jest sytuacja fair dla naszych.
Może autor filmu ma jakieś osobiste korzyści z nagłaśniania
@villog: Możliwe, chociaż sensownym rozwiązaniem byłoby raczej zracjonalizowanie tego biurokratycznego szamba no ale nie po to urzędasy najpierw to szambo robiły, żeby je teraz oczyszczać.
Ja jestem drobnym producentem specjalistycznej elektroniki - i już ładnych parę lat temu Bruksela zrobiła tak, że NIEZALEŻNIE od wielkości produkcji (nawet jak robisz 1 szt.) to musisz spełnić dokładnie te same wymagania formalne co przy milionowej produkcji jakiejś fabryki.
Efekt jest taki że 99%