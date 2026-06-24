Niech mi ktoś wyjaśni - z tymi płytkami jest jakiś problem realny - czy koleś jest jebnięty i poświęca swoje życie na analizowanie znaczków i biurokracji ? Sam jestem producentem i od lat (właściwie od dekad) obserwuję postępujące z------e UE pod względem biurokracji i "certyfikacji" wszystkiego co się tylko da. To co obecnie mamy jest już na takim poziomie paranoi, że brak obelżywych słów na opisanie tego cyrku.



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