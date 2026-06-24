Lekarze niekiedy zarabiają za 2 dyżury jednocześnie (tylko B2B i nie zawsze)
"Dyrektorzy, żeby oszczędzić to robią tak, że jeden lekarz jest na dwóch oddziałach. [...] Na UOP jest płacone raz, na B2B zależy od umowy" - Jakub Kosikowski na X oraz w Kanale Zerotomasztomasz1234
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Komentarze (22)
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a jak jestes w korpo, i nawala ci roboty za 5 stanowisk, to wyplate masz jedna, a nadgodziny to najwyzej oddadza w wolnym ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- muszą być w miejscu wskazanym przez pracodawcę,
- pracodawca zapewnia im narzędzia niezbędne do wykonywania zadań,
- zadania są z góry znane (lekarz np na oddziale, zawsze musi
Skoro lekarze twierdza ze to nie problem i pracy jest na tyle malo ze ogarniaja jednoczesnie 2 oddzialy... No to w kazdej nornalnej firmie zrobili by mala redukcje i 1 duzyr na 2 oddzialy za 1 wyplate i elo
Tylko ze firmy nie sa jeleniami zeby placic za prace na pol gwizdka, nfz jest bo to nie ich hajs
Tak samo w
To jest okradanie państwa i za takie coś powinno się siedzieć.
Już nikt nie pamięta afery z dofinansowaniem KPO na HoReCa, a takie akcje na poziomie gminnym czy państwowym to standard. Czym niby się różni taki lekarz od firmy która kupuje luksusowe jachty ściemniając we
To jest niesamowite. Ludzie zdychają, bo brakuje lekarzy a jakieś kacyki blokują przyjęcia na kierunki lekarskie, żeby im się kasa zgadzała.
Uczelnie mają możliwości zwiększenia naboru ale tego nie robią, bo jest odgórnie nałożony limit.
PS: rozumiem, że w skrajnym przypadku
tego nie trzeba scigac
wiec tego nie zglaszalem
PRAWO POZWALA
wiec nie ingerujemy XD
a mamy bilokacje - LEKARZ jest w 3 miejscach na raz
Rozumiem, że to jest jak przenoszenie paczek w 2 różnych skrzydłach budynku. I za każde skrzydło miałbyś dostawać osobne wynagrodzenie licząc, za to że przenosisz to
@3Xpro Tak, całe społeczeństwo uwzięło się wyłącznie twojej żony z pominięciem każdego innego lekarza, a tym bardziej cwaniaków, którzy wykorzystują dziurawy system i wysysają każdy możliwy pieniądz na fikcyjnych dyżurach.
A tak już odkładając ironię na bok, ty tak na serio to napisałeś? Ludzie się oburzają, że upolitycznione czopki mają swój własny folwark kosztem dobra pacjenta,