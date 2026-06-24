Moja żona pracuje jako rezydent pediatrii w szpitalu powiatowym i podczas dyżuru musi pracować JAKO JEDYNY LEKARZ na 3 oddziałach jednocześnie: pediatria, noworodki (ginekolog zajmuje się tylko porodem i nie dotyka noworodka), przyjmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia, które przychodzą na SOR i jeszcze czasami dochodzi do tego ogarnięcie przyjęć dzieci z NPL, który nie działa, bo nie ma tam lekarza. Wszystko w ramach jednego wynagrodzenia na UoP wg. stawki z Pokaż całość