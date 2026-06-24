Modelki biorą za koncert nawet ponad 89 tysięcy złotych
Z naszych podatków. Takie pieniądze za możliwość zobaczenia jak trzy skąpo ubrane dziewuchy kręcą tyłkami oraz usłyszenia jak wyją do autotunedickkick
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Z naszych podatków. Takie pieniądze za możliwość zobaczenia jak trzy skąpo ubrane dziewuchy kręcą tyłkami oraz usłyszenia jak wyją do autotunedickkick
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Komentarze (77)
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@frexon: Jako dzieciak wychowany na Chopinie, Mozarcie, Czajkowskim, Lutosławskim, Pendereckim itp nie mogę zrozumieć fenomenu tych pokrak w stylu pijaka z Lady Pank albo łysego grzyba z Kombi.
https://klubjagiellonski.pl/2025/12/15/w-tym-roku-polacy-wydali-87-mln-dolarow-na-onlyfans-dlaczego-to-szkodliwe-spolecznie/
Zero szacunku do siebie, spermiarze to największe zakały społeczne
a to jakis zespol XD
https://www.youtube.com/watch?v=qIOS8V7eFmI
przeciez to jest 'spiewanie dupą'
cos jak ta leosi czy jakas tam ale tutaj wiecej d--y niz spiewania
@tomwick55: @moja-walka: @Sylwiusz_89