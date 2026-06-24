Tydzień temu dzwoniłem na komisariat na Ursynowie na nacpanego typa, który wymuszał kasę pod lokalem z jedzeniem aż mu się udało dostać od typa danie, a później zaczął mu grozic. Oczywiście nikt nie odebrał. Zadzwoniłem na 112 i tam mega profesjonalnie Pan powiedział, że dobrze zrobiłem i że przekazuje policji. Po 3h zadzwonił do mnie nieznany numer, okazało się że to Pani policjantka. Przyjechali na miejsce, w którym zgłaszałem tego typa i Pokaż całość