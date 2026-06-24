Pożar trwał chyba od późnego popołudnia. Widziałem z okna słup dymu, tak rozpoznajemy w Katowicach początek sezonu - szczyt sezonu jest wtedy kiedy słupy dymów widać jednocześnie z 4 stron świata.



Około 23 wiatr zjawiał w naszą stronę i trzeba było szybko zamykać okno, mimo to oczyszczacz zamkną skale.



Ale najlepsze jest to, że alert RCB przyszedł o 1 w nocy jak już było po wszystkim.