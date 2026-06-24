UWAGA! Pożar składowiska odpadów w Chorzowie
W związku z pożarem na terenie składowiska odpadów PreZero Service Południe przy ul. Kluczborskiej w Chorzowie nad Siemianowicami przemieszczają się gęste kłęby dymu. Na miejscu pracują posiłki straży pożarnej z różnych miast.Thorus88
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Komentarze (15)
najlepsze
Nie zapomnijcie zapłacić podatku CO2 za produkcję papierowej słomki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Około 23 wiatr zjawiał w naszą stronę i trzeba było szybko zamykać okno, mimo to oczyszczacz zamkną skale.
Ale najlepsze jest to, że alert RCB przyszedł o 1 w nocy jak już było po wszystkim.