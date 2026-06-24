Ortopeda z Nowego Tomyśla zarobił 987 tys. zł w rok
Marek Ratajczak - lekarz, przewodniczący rady miejskiej w Nowym Tomyślu. Łączny dochód z działalności lekarskiej: 987,191.68 PLNtomasztomasz1234
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Marek Ratajczak - lekarz, przewodniczący rady miejskiej w Nowym Tomyślu. Łączny dochód z działalności lekarskiej: 987,191.68 PLNtomasztomasz1234
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Przecież dyżury były jeszcze dostępne.