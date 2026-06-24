Ja nie wiem jaki mtrzeba być silniczkiem, żeby kupić to p---------e rudego xD. Chłop jest liderem największej partii, premierem, ma większość w Sejmie, może wszystko, bo i Nawrocki by takiej ustawy nie uwalił, bo oczekiwanie społeczne jest takie, a nie inne. Ba, nawet bez ustawy mógłby wyjść i powiedzieć, że macie miesiąc-dwa na porządki i ma nie być polityków w szpitalach. Jeżeli po tym czasie w jakimś szpitalu wojewódzkim/powiatowym z regionu w Pokaż całość