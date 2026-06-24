Tusk: chciałbym, żeby szpitale były zupełnie wolne od tych partyjnych aktywistów
Ale co on może? W końcu jest tylko premierem z większością w parlamencie.Pandamix
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Ale co on może? W końcu jest tylko premierem z większością w parlamencie.Pandamix
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Komentarze (69)
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@RECAPTCHASSIE: Ojej biedny Tusk, musi siedzieć cicho żeby utrzymać władzę, wspierajmy go bo straci władzę i co będzie robił? wnuczki bawił? xD murem za "nie da się" Tuskiem xD
Mechanizm podobny jak w rosji. Car zawsze niewinny, to ludzie otaczający go są źli.
@progressive: wątpię że wogole sie pojawiły, ale powiedzieć trzeba to co lud chce usłyszeć ¯\(ツ)/¯
@FrasierCrane: Nie ma większości w Sejmie, ma 156 mandatów: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/page.xsp/kluby_stat
Ale co ten biedny błazen na stanowisku premiera może zrobić?
Z własnej inicjatywy Donald zajmuje sie nagrywaniwm filmików na tiktoka. To nasz Nikoś Dyzma
Po prostu nie wiedział proszę sobie wyobrazić, znaczy wiedział albo nie wiedział, ja nie wiem czy wiedział ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Istnieje nawet wypowiedź minister zdrowia: zrobiłam coś strasznego, ale imię Tuska pozostanie nieskalane ( ͡° ͜ʖ ͡°)