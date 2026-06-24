AMA Andrzej Dragan zapraszam do zadawania pytań :)
Cześć,nazywam się Andrzej Dragan, jestem fizykiem teoretykiem. Lewą ręką zajmuję się też fotografią i filmem, a w poprzednim tysiącleciu aktywnie działałem na amigowej demoscenie.andrzejdragan
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Komentarze (139)
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Ile Pan zarabia?
i czy poznał Pan Kipa Thorne.
Jaka jest Pana zdaniem rola badaczy społecznych w badaniach nad użytkowaniem LLM-ów?
Co do wszelakich teorii „nieistnienia czasu” przypominam, że zgodnie z teorią względnośc czas niewieli różni się od przestrzeni,