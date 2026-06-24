Po publikacji mojego filmu o patokawalerce otrzymałem przedsądowe wezwanie do usunięcia materiału. W tym odcinku pokazuję, co dokładnie mi zarzucono i dlaczego postanowiłem odpowiedzieć. Uważam, że rzetelna krytyka warunków mieszkaniowych nie powinna być uciszana pismami od prawników. Jeżeli chcemy