Efekt Streisand - Chcą USUNĄĆ nasz film! *patowynajem*
Po publikacji mojego filmu o patokawalerce otrzymałem przedsądowe wezwanie do usunięcia materiału. W tym odcinku pokazuję, co dokładnie mi zarzucono i dlaczego postanowiłem odpowiedzieć. Uważam, że rzetelna krytyka warunków mieszkaniowych nie powinna być uciszana pismami od prawników. Jeżeli chcemyDriveSpace
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
@justBrowsin: to pytanie retoryczne? ten typ to krzyżówka wszystkich najbardziej w-----------h kuzynów jakich posiadasz
cholera wie, o który film chodzi