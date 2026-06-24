Banda małoletnich jełopów napada na taksówkarza ScrLK ScrLK z youtube.com dodany: 17 godz. i 21 min temu # hulajnogaelektryczna# patologiazmiasta# gimbaza 40 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (40)
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@ksiak: Sprawa dla Reportera
@WesolyLudwiczek: chyba nie oglądałeś filmu bo tam ewidentnie jest jazda na jednym kole po jakimś wiadukcie na którym jest bardzo dużo ludzi.
@Erk700: w Polsce policjant-debil jak nie zobaczy filmiku to nie widzi wykroczenia, a sam nie umie go odpalić, wiec wzywa wysyłającego filmik na przesłuchanie, udostępniając przy tym dane wysyłającego podejrzewanym
* obowiązek homologacji jako motocykl,
* obowiązek rejestracji,
* obowiązkowe OC,
* obowiązkowe badania techniczne,
* obowiązek jazdy w kasku,
* odpowiednia kategoria prawa jazdy (A1, A2 lub A).