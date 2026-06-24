To nie jest rower. To nie jest nawet motorower. To jest MOTOCYKL. Brak konieczności pedałowania, prędkość powyżej 45km/h. Także chłopaki sobie jeżdżą motocyklami po chodnikach. I co? I nic... Jak parę osób zginie z ich powodu, najlepiej dziecko jakiegoś polityka, to wreszcie się zacznie coś z tym dziać. Czyli co, za jakieś 4-5 lat?