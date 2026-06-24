Przeciętny amerykanin płaci o 15% większe podatki bo najbogatsi ich nie płacą
Czyli dlaczego w latach 80 w USA był dobrobyt a teraz jest lipacristo4o
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Czyli dlaczego w latach 80 w USA był dobrobyt a teraz jest lipacristo4o
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Komentarze (39)
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@zbozowykombain: a nie na dyżurach? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nie, to nie jest prawda że najbogatsi siedzą na nieruchomościach zwłaszcza tych mieszkalnych.
Najbogatsi mają udziały w dużych firmach a ich wydatki to zwykle koszty firmowe więc obniżają podatek.
Ty zarabiasz, wpadasz w drugi próg, kupujesz auto i wychodzi że blisko 50% leci do państwa.
@ShelbyCompany: o to jest ulubiony temat prawicy