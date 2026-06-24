W naszym pięknym kraju ta różnica wynosi 100% i nikt się nie przejmuje. Lekarz może sobie pracować w jednym szpitalu będąc na jdg i mieć obciążenia na poziomie 25% zarabiając 150k. Jełop na uop zarabiający dziesięć razy mniej po przekroczeniu 2 progu będzie miał efekrywne obciążenia dwa razy większe (niezależnie czy musi czy nie musì na nim być przez system jest tak traktowany, niestety sam nim jestem). Tak czy inaczej zbliżają się Pokaż całość