Johannesburg w RPA zanim czarni doszli do władzy.
Tak wyglądał Johannesburg jak jeszcze rządzili biali. Dzisiejszy Johannesburg jest cieniem samego siebie. Niektóre europejskie stolice dzisiaj idą tym samym śladem.eeeedzinnn99
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Komentarze (35)
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Inna alegoria. Zaborcy tacy jak np: Prusy rozgrabili Polskę od 1772 bo byliśmy słabi nie potrafiliśmy zarządzać własnym krajem.
Jeśli Mokambe chce ale nie potrafi zarządzać własnym krajem to niech sra pod krzakiem i dłubie patykiem w kupie ale to jego kraj i ma do tego prawo.
@ikov: ta definicje spełnia kanadyjski Jukon - czy mam prawo tam obecnie pojechać i zając sobie cześc ziemi Kanady? Mogę? Prawda?
Od 1994 roku mają wzrost gospodarczy, teraz już liczony na każdego mieszkańca.