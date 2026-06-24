Chciałbym zwrócić delikatna uwagę, że biali w RPA to są nachodzący tak samo jak osoby czarnoskóre które obecnie "przejmują" Europę.

Inna alegoria. Zaborcy tacy jak np: Prusy rozgrabili Polskę od 1772 bo byliśmy słabi nie potrafiliśmy zarządzać własnym krajem.

Jeśli Mokambe chce ale nie potrafi zarządzać własnym krajem to niech sra pod krzakiem i dłubie patykiem w kupie ale to jego kraj i ma do tego prawo.