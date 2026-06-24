Przede wszystkim to nie całe łożysko ale resztki łożyska w macicy

Zdarza się to w 3 % przypadków po porodzie przez cesarskie cięcie dlatego pacjentka miała napisane w karcie ze ma sie zgłosić po 2 tygodniach.



Wasze matki miały usuwane łożysko po porodzie 😱😱😱



Pacjentka olała te zalecenia a teraz próbuje wyłudzić odszkodowanie z naszych podatków.