Okazało się, że dwa miesiące po porodzie matka chodzi z łożyskiem...
Poprzez cesarskie cięcie urodziła bliźniaki, ale jej stan po porodzie wcale się nie poprawił. Podczas badania USG okazało się, że w macicy wciąż znajduje się łożysko. Pani Joanna w szpitalu na Winiarach przeszła zabieg łyżeczkowania, lecz dalej nie doszła do zdrowia.Samulej
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Komentarze (33)
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@armiakrolewska: moja żona przeszła dokładnie taki stan po pierwszym porodzie.
3 tygodnie chorowała jakby na grypez jak już mieliśmy umówiona wizytę w szpitalu na następny dzień to w nocy jej pękł skrzep i do dziś pamiętam prawie 1m2 podłogi we krwi w środku nocy.
Od razu szpital, od razu oddział, od
Przykładowo, elektryk, mechanik, coś spierdzieli:
O KURRRR JAKIE PARTAFZE ZUODZIEJE, NIMA MYCHANIKÓW, NIMA ELEGTRYKUW, WYMIENIACZE SOME W TYM KROJU!!!!
Cała branża na tym traci, nikt nie ma do nikogo szacunku, jakość pracy jest taka sobie
Lekarz
3 tygodnie chorowała jakby na grypez jak już mieliśmy umówiona wizytę w szpitalu na następny dzień to w nocy jej pękł skrzep i do dziś pamiętam prawie 1m2 podłogi we krwi w środku nocy.
Od razu szpital, od razu oddział, od razu operacja...
Co było temu winne?
Zdarza się to w 3 % przypadków po porodzie przez cesarskie cięcie dlatego pacjentka miała napisane w karcie ze ma sie zgłosić po 2 tygodniach.
Wasze matki miały usuwane łożysko po porodzie 😱😱😱
Pacjentka olała te zalecenia a teraz próbuje wyłudzić odszkodowanie z naszych podatków.