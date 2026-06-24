"Prawo po naszej stronie, a nic nie możemy". Polska firma walczy o miliony w Ukr
Miasto Lwów odsunęło polską spółkę Control Process od budowy, 40 milionów wydane, nie ma komu płacić.Chuopijak
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Komentarze (54)
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Ukraincy bardziej bestialscy, a tak to jeden pies
Problem polega na tym, że ukraina i niemcy podpisały między sobą w marcu tego roku traktat o partnerstwie strategicznym.
Cóż za przypadek, że nagle mają nas gdzieś. Ciekawe czy fur dojczland będzie oponować? (
poza Prezydentem i kilkoma mniej lub bardziej znanymi osobami, postawa dalej służebna. Jednak trzeba przyznać, że po przegranej PiS parasol ochronny nad ukraincami trochę osłabł. Gdyby jeszcze polikwidowali spec ustawy, dające uprawnienia ukraińcom, to może ruszyłoby coś w lepszym kierunku dla Polski
@sindram: Myślę, że oni zabezpieczą sobie należności w swoich bankach, trzymają na tym łapę, bo wyroki na takiej upadlinie nawet nie nadają się do podtarcia (papier do drukarki jest zbyt gładki, potwierdzone info #pdk).
@PrawnydoRadca: Nie darmowa tylko jeszcze firma musi zapłacić za jaśnie możliwość odbudowy Ukrainy ;)