Wiem ze wielu z Was mysli sercem i to dobrze. Tylko jak sie zastanawiam jak mozna w tak Mocno korupcyjnym kraju, jeszcze dziwniejszych ukladow niz u Nas o ruskiej troche mentalnosci liczyc na absolutnie uczciwe warunki. Przrciez jest kupa firm co by chicialy robic tam biznes, ale czuja jeszcze zanim zaczna ze ryzyko jest jak na dzikim zachodzie... hmm wałek na ukrainie kto by sie tego spodziewał...:(