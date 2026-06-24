Francuzi próbują wstać z kolan, a państwo odpowiada stanem wyjątkowym, by łatwiej pacyfikować obywateli sprzeciwiających się jego polityce. Tylko czy władza właściwie określiła swój target?

Jakiś czas temu próbowałem dodać wypowiedź aktywistki, której nie podoba się zacieranie kulturowej tożsamości Francji. Tożsamości, za którą wielu Francuzów zaczyna już tęsknić, a dla niektórych stała się ona jedynie nostalgią.

Wypowiedź ta była poparta nagraniem wykonanym przez mieszkańca, który udokumentował setki migrantów przesiadujących bezczynnie wzdłuż ulic Pokaż całość