MSZ - W całej Francji obowiązuje najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego.
MSZ OSTRZEGA Na całym terytorium Francji obowiązuje najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego Oznacza to, że według władz francuskich istnieje wysokie ryzyko zamachu.DziobakPepe
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Komentarze (10)
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Jakiś czas temu próbowałem dodać wypowiedź aktywistki, której nie podoba się zacieranie kulturowej tożsamości Francji. Tożsamości, za którą wielu Francuzów zaczyna już tęsknić, a dla niektórych stała się ona jedynie nostalgią.
Wypowiedź ta była poparta nagraniem wykonanym przez mieszkańca, który udokumentował setki migrantów przesiadujących bezczynnie wzdłuż ulic
Izolować.