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Normalni ludzie kupują mięso mielone bo tak jest po prostu szybciej i wygodniej. Po co dorabiać do tego ideologię? Wiadomo, że jak się samemu zmieli to ma się czyste mięso mielone bez tych utrwalaczy i innych dodatków, które sprawiają że może ono postać kilka dni. Ale nie każdy ma maszynkę do mielenia, nie każdy ma też czas od razu po zmieleniu w sklepie je przyrządzić.Już nie mówiąc o