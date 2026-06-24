Tak oszukują na mięsie mielonym
Mięso mielone kusi ceną i wygodą, ale o jakości decydują przede wszystkim etykieta i skład. Kontrola IJHARS wykazała liczne niezgodności m.in. w zawartości tłuszczu, składzie i oznakowaniu produktów.PortalSpozywczy
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Komentarze (20)
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Nawet nie ma informacji jakie sankcje zastosowano - jak mandacik 500 zł to do d--y z takimi kontrolami.
Poproszę nazwę tego co zawyżone robi xd To zdanie chyba chatgpt wygenerował.
@Tadeusz1122: ehhhh, nie dogodzisz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chyba że na burgery
Albo masz mnie za lewaka?
To zupełnie odwrotnie no lewak który mi pisał że na konfederosję głosuję.
Normalni ludzie kupują mięso mielone bo tak jest po prostu szybciej i wygodniej. Po co dorabiać do tego ideologię? Wiadomo, że jak się samemu zmieli to ma się czyste mięso mielone bez tych utrwalaczy i innych dodatków, które sprawiają że może ono postać kilka dni. Ale nie każdy ma maszynkę do mielenia, nie każdy ma też czas od razu po zmieleniu w sklepie je przyrządzić.
Już nie mówiąc o
@Bijelodugme: wszystko nastrzykują chemią, chyba że kupisz od rolnika