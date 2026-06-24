No i uciekli przed GTA i fajnie, w zasadzie jeżeli dobrze wykorzystają ten ekstra czas to na złe im to nie wyjdzie.

Obecny lords of the fallen po wszystkich patchach jest na prawdę spoko soulslikiem, być może delay pomoże uniknąć podobnego losu jaki obecny miał na premierę gdzie problemy z wydajnością i balansem dla wielu tę grę skreśliły na starcie.