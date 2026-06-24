Polskie studio przesuwa premierę gry z ze strachu przed GTA VI
CI Games oficjalnie ucieka przed premierą GTA VI i przekłada Lords of the Fallen II na początek 2027 roku. Choć zarząd tłumaczy to szansą na uniknięcie przedświątecznego ścisku i dopracowaniem mechaniki, ulica na GPW nie uwierzyła w zapewnienia kurs akcji spółki runął dziś o ponad 8%. Czy polsFXMAG
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Komentarze (17)
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Obecny lords of the fallen po wszystkich patchach jest na prawdę spoko soulslikiem, być może delay pomoże uniknąć podobnego losu jaki obecny miał na premierę gdzie problemy z wydajnością i balansem dla wielu tę grę skreśliły na starcie.
Ciekawe, ze strach przed premiera GTA jest tak duzy, ze wola podjac ryzyko mniejszych zyskow o 90% w miesiacu premierowym...
Z drugiej strony takie ruchy ze strony developerów (jest ich bardzo dużo) spowodują dwie rzeczy:
1. GTA sprzeda się lepiej, niż realnie byłoby to gdyby miało większą konkurencję. Jak zostanie samo na placu boju, to mimo wszystko, zwyczajnie więcej osób "z braku laku" po prostu kupi
To po prostu GOAT gier.
@Snuq: Zakładasz, że ludzie podejmują racjonalne decyzje zakupowe, a to jeden z najbardziej rozpowszechnionych, a jednocześnie absurdalnych mitów kapitalizmu.
Oczywiście, że największą część konsumentów będą stanowili ludzie, którzy kupią tę grę, choć niekoniecznie o tym myśleli. A zadzieje się tak dzięki reklamie i promocji. Działania reklamowe i promocyjne stają się natomiast bardzo