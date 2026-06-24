Na ratowanie banków poszło ponad 10 bilionów dolarów xD
Pewnie tylko niektórzy pamiętają taki mały kryzys finansowy z 2007/8 r, który został załatany z kieszeni podatników, by spłacić zobowiązania Banków - za ich machlojki;). Wtedy byliśmy tak zacofani, że zostaliśmy "Zieloną Wyspą" xD. Najgorsze w tym, że USA i cała UE to spłaca z kieszeni obywateli;)WladcaPiachu
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Komentarze (13)
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Natomiast fakt że chyba nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności za totalne odpuszczenie nadzoru. Nawet agencje ratingowe się ostały pod starymi nazwami.
banki trzeba było ratować ze względu na bańke inwestycji w nieruchomości
bańkę tę wytworzyło przekonanie o tym że "będzie tylko żarło, nigdy nie zdechnie" bo państwo
- samo udzielało na potęgę kredytów
- żyrowało kredyty osobom niewypłącalnym
- zmuszało banki do przyznawania kredytów osobom niewypłacalnym (karało tzw. redlining)
https://www.gao.gov/products/gao-24-107033
To czego nie rozumiem to dlaczego osoby odpowiedzialne za ten stan nie siedzą w jamie pod więzieniem gdzie srają więźniowie.
Areczku …