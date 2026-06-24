Czy ktokolwiek doczytał chociaż do drugiego akapitu? To w większości nie były jako takie wydatki tylko pomoc płynnościowa w postaci gwarancji i zwrotnych pożyczek na utrzymanie płynności. Np w stanach na program TARP, gdzie udzielono 443 mld USD takiego wsparcia, realnie państwo wydało 31 mld, a więc mniej niż 10%, bo pozostałe kwoty banki zwróciły z odsetkami.