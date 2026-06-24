70% Polaków żąda jawności wynagrodzeń w służbie zdrowia
Polski system ochrony zdrowia właśnie zderzył się ze ścianą społecznych oczekiwań. Gdy miliony pacjentów miesiącami czekają na wizytę u specjalisty, wieści o rekordowych kontraktach medyków elektryzują opinię publiczną szybciej niż nagłe spadki na giełdzie technologicznej. Najnowszy sondaż nie pozosFXMAG
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Komentarze (53)
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@clown_world_order: tak mówią, że tylko dzięki temu, że biorą nadgodziny to nie zamknięto 90% szpitali. Ale dokładnie w tym samym momencie mówią, że nie można kształcić więcej lekarzy bo nie będzie pracy. ¯\(ツ)/¯
Jak lekarze chcą mieć niejawne przychody to won do prywatnych klinik.
Czy nadal mowi, ze te 100 tysiecy na miesiac to promil i wiekssosc zarabia sporo mniej ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
W ogólne każdy PIT powinien być jawny