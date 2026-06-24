70% Polaków to debile, domagają się czegoś, nie chcą tamtego, chcą tego, są za tym, przeciwni temu, a potem głosują na tych, którzy całkowicie odwrotnie zamierzają robić i nawet mówią o tym publicznie i są znani z tego, że ZAWSZE robią wszystko przeciwko narodowi, wystarczą 2-3 miesiące kampanii wyborczej "my naprawdę wiemy jak to zrobić", "zrobimy tak, że nikt z was nie będzie czekał do lekarza", "obniżymy podatki, damy więcej na dziatki" Pokaż całość