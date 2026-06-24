Valve szykuje rewolucję dla graczy. SteamOS trafi na komputery
Valve pracuje nad udostępnieniem systemu SteamOS w wersji przeznaczonej dla praktycznie każdego komputera. Gigant prowadzi intensywne prace nad pełną obsługą kart graficznych Nvidii, a także nad instalatorem z dual boot. SteamOS może zabrać sporo użytkowników Windowsajestemjakijestem1212
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Komentarze (38)
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SteamOS w obecnym wydaniu to dramat jeśli chodzi o system desktopowy. Do tego jest Bazzite i CachyOS, bo nie dość, że obsługują gierki "od strzała" to jeszcze na desktop się nadają.
Watpie, argument "idz na linxa, steam tam ogarnia granie" jest od dawna a mimo to nie przeszli masowo. Blokada sa wlasnie rzeczy bez wsparcia steama
@real_scoria: oni płacą Nvidii za wsparcie, a nie z nią konkurują
Jakie pół rynku? Pół rynku to oni robili 10 lat temu.
Obecnie mają około 92% rynku dedykowanych kart graficznych.
Bez podwójnego rozruchu to nawet nie nie będę rozważać przejścia na SteamOS.
Zeby nie bylo. Mam od lat Ubuntu jako główny, ale mam tez 120Gb partycję z W10 IoT do grania.
Linux to jednak Linux i znacznej większości użytkowników się nie chcę z tym użerać - na tym jest oparty cały model biznesowy Microsoftu.
Jedyny potencjalny efekt to że M$ poczuje ogień pod dupą i szybko wypuści łatki optymalizujące Windowsa 11/12 i dowiemy się ile wydajności można jeszcze wycisnąć ze współczesnych procków i kart graficznych.
@marcin-lubi-kawe: U mnie działa ( ͡° ͜ʖ ͡°)