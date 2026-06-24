dopóki SteamOS i Linux nie wspierają wszystkich gier dostępnych na Windows to nie ma na to najmniejszych szans.

Linux to jednak Linux i znacznej większości użytkowników się nie chcę z tym użerać - na tym jest oparty cały model biznesowy Microsoftu.

Jedyny potencjalny efekt to że M$ poczuje ogień pod dupą i szybko wypuści łatki optymalizujące Windowsa 11/12 i dowiemy się ile wydajności można jeszcze wycisnąć ze współczesnych procków i kart graficznych.