Produkcja nanografenu bez metali. Przełomowe odkrycie polskich naukowców
Naukowcy z UJ opracowali przełomową technologię syntezy grafenu bezpośrednio na izolatorach i półprzewodnikach, bez konieczności jego kłopotliwego transferu. Ta nowatorska produkcja nanografenu eliminuje drogie metale szlachetne i znacznie obniża koszty wytwarzania komponentów.portal_przemyslowy
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Komentarze (34)
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@staryjednaknowy: Bo media zawsze tak trąbią. Metoda produkcji grafenu opracowana w Łodzi nigdy nie miała szans dostarczać grafenu nadającego się do elektroniki. Ten grafen nie nadawał się do dziesiątek najbardziej medialnych i potencjalnie dochodowych zastosowań. Już zaznaczę, że to nie znaczyło, że pomysł nie miał sensu. Bo twórcy doskonale o tym wiedzieli. Inwestorzy również mieli dobry dostęp do tej informacji. Metoda była znacznie tańsza i