GTA VI - Wydanie fizyczne BEZ PŁYTY z grą - Tylko kod do pobrania
Rockstar jednak zawodzi "Fizyczna wersja Grand Theft Auto VI, zawierająca kod do pobrania gry wewnątrz opakowania, będzie dostępna od 12 listopada, aby umożliwić wcześniejsze pobranie gry."TheFlashes
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Komentarze (112)
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@Vinizius: Myślę, że fanboye rockstara dalej powinni się pałować do wszystkiego co oni robią i kupować po kilkanaście kopii żeby się tym pochwalić na twitterze jak jest jakaś rocznica xD
@Tarczownik: XD
I tak, po GTA V dostaliśmy genialne RDR2, jednak zdaje mi się
@awe-spam: Ale że jak? Listonosz będzie chodził po domach i sprawdzał?