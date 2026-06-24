Jakieś mam złe przeczucia, oczekiwania są absurdalnie wysokie, a polityka Rockstar jednak uległa nieco zmianie. Dawniej każda giera była top produkcją, fabuła, DLC... Po GTA V jednak odkryli złotego gralla - tryb online. I obawiam się że pójdą drogą EA i tego jak s--------i Fifę. Bo GTA nie ma żadnej konkurencji na poziome, a monetyzacja obecnie zdaje się być kluczowa.



I tak, po GTA V dostaliśmy genialne RDR2, jednak zdaje mi się Pokaż całość