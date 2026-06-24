Jan R. (26-lat) był już karany, 10 czerwca doprowadził do wypadku na S16.
26-letni mieszkaniec gminy Sieniawa, kierujący ciężarową Skanią, nie zachował bezpiecznej odległości podczas przejeżdżania obok znajdującego się na pasie awaryjnym samochodu ciężarowego marki Mercedes i doszło do zderzenia.dashcambandit
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Komentarze (37)
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Nie zapominajmy, że to podkarpacie, a używam tego argumentu, bo tutaj mieszkam i takie akcje z uniewinnieniem bananowego synka to żadna egzotyka.
Sam fakt, że opublikował na chwilę przeprosiny już świadczy o tym, że się obsrał po tym jak sprawa nabrała medialnego rozpędu, a na szali leży prawko - tj. narzędzie którym zarabia na życie (i utrzymanie drogiego samochodu). To nie jest liga majtczaka.
Za kolizję dwa tygodnie temu dostał 10 punktów. Teraz jeśli przyklepią mu 15 za art. 178d to Janek żegna się z prawkiem.
@klapektarasa: Już pewnie trzepie portami.
https://autoblog.spidersweb.pl/pas-awaryjny-na-drodze-ekspresowej-niebezpieczenstwo
A to wymienianie kol na autostradach i ekspresowkach i wogole kazdej drodze no poza taka gdzie jest prawie zero ruchu to juz gupota.
Wole wydac 200-500pln na holownika albo lawete albo na flaku dojechac w bezpieczne schowane miejsce z dala od ruchu
@adamsowaanon: Holowanie na autostradach jest zakazane, na S-kach można pod pewnymi warunkami.
Laweta dla TIR-a z naczepą to nie 500 pln, prędzej 5000 jak nie lepiej.
Dojechać na flaku możesz jeśli pojazd ma więcej niz dwie osie, jak waśnie w tirach.
Powodzenia w jeździe na flaku osobówką, zwłaszcza gdy jest to lewe przednie koło.