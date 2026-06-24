Abstrachując od tej sytuacji, trzeba nagłaśniać temat pasów awaryjnych na drogach ekspresowych. Mają tylko 2,5m szerokości, gdzie ciężarówki mają 2,55-2,6m, a z lusterkami więcej. Powoduje to, że wystają na drugi pas, nie mówiąc już o prowadzeniu jakichkolwiek prac, typu wymiana koła. Takie wypadki o wiele częściej zdarzają sie na drogach ekspresowych niż na autostradach, gdzie pasy są ogólnie szersze, w tym awaryjne.