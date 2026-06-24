1204 - Upadek Konstantynopola i IV krucjata
Mediewista Steven Runciman miał powiedzieć, że nigdy nie było większej zbrodni przeciwko ludzkości niż Czwarta Krucjata z czym nie mogę się zgodzić. To zdanie jest na wskroś przesiąknięte europocentryzmem, postawą wedle której historię całego świata postrzegamy wyłącznie przez pryzmat europejskichmroczne_wieki
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Komentarze (13)
najlepsze
Nawet w tej sytuacji Mroczne Wieki pozamiatają.
Uwielbiam Mroczne Wieki. Dla mnie najlepszy podcast historyczny. Z ogromną wiedzą autora (chociaż tego i tak nie sprawdzałem), fantastycznym głosem i z rzadkimi, za to świetnymi wstawkami humorystycznymi.
Na pewno jest to największe nasranie we własne gniazdo w Europie