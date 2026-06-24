Mediewista Steven Runciman miał powiedzieć, że nigdy nie było większej zbrodni przeciwko ludzkości niż Czwarta Krucjata z czym nie mogę się zgodzić. To zdanie jest na wskroś przesiąknięte europocentryzmem, postawą wedle której historię całego świata postrzegamy wyłącznie przez pryzmat europejskich