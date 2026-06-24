Od dawna w ekonomii mówiło się, że gdyby była możliwość dopasowania ceny do każdego konsumenta osobno, to przedsiębiorstwa wycisną z każdego tyle, ile się da. Jak się okazuje podobnie jest w drugą stronę, tj. zarobków w aplikacjach. Na poziomie UE powinna istnieć zasada „jednej ceny” i „jednej płacy”, aby uniknąć hiperpersonalizacji cen usług.