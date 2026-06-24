Aplikacje usługowe używają AI, by sprawdzić za jak niską stawkę pracujesz
Personalizowane zarobki dzięki AI. Platformy takie jak Uber czy Lyft śledzą dane użytkowników, aby ustalić, jak bardzo zależy im na zleceniu i zaoferować najniższe możliwe wynagrodzenie. Ten model "dynamicznych stawek" oparty na algorytmach zaczyna przenikać do kolejnych branż.TomMen
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Komentarze (22)
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@bossssob: coś Ci tutaj "nie pykło".
@omnipotentmasterofnone: Jaki znasz lepszy ustrój? Socjalizm? Komunizm? Autorytaryzm? Monarchia? Anarchia?