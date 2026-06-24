Zgony w Szpitalu Południowym. Żurek: prokuratura analizuje 12 przypadków
Dzisiaj o godzinie 12 w prokuraturze zostanie przesłuchany pan doktor Emil Jędrzejewski - poinformował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura analizuje wszystkie sprawy dotyczące Szpitala Południowego, jakie toczyły się od 2023 roku. DodałWirtualnaPolska
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Komentarze (55)
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Narzekać, że tyle czasu to zabrało, czy się cieszyć, że robią cokolwiek? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Macie Wykopki audiotele, jak zakończy się ostatnia sprawa?
A) prokurator generalny poda się do dymisji
B) sprawa zostanie umorzona
C) medyk zostanie skazany i dożywotnio w------y z zawodu
D) prokurator prowadzący śledztwo zostanie skazany za niedopełnienie obowiązków i pozbawiony prawa wykonywania zawodu.
Szkoda tylko, że wszystko to kręciłoby się tak dalej latami gdyby ktoś nie wyczaił oświadczenia majątkowego lekarza-radnego i nie upublicznił na twitterze.