Nie no super ten damage control. Tutaj odwołanie zarządów, powołanie nowych 'lepszych', wywalenie lekarza bez uprawnień, kontrole, prokurator. Bajka.



Szkoda tylko, że wszystko to kręciłoby się tak dalej latami gdyby ktoś nie wyczaił oświadczenia majątkowego lekarza-radnego i nie upublicznił na twitterze.